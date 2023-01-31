Военный эксперт назвал причину отказа США от поставок F-16 Украине Военный эксперт Кнутов: отказ США от поставок F-16 на Украину связан с опасениями протестов

Фото: US Air Force/flickr.com

Отказ властей США от поставок истребителей F-16 Украине связан с опасениями протестов как в Штатах, так и в других странах, считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, напряжение, связанное с передачей ВСУ танков, еще не прошло, поэтому оно может перерасти в народные волнения, если поднять вопрос с самолетами сейчас. При этом эксперт уверен, что через какое-то время вопрос передачи F-16 все равно будет поднят, передает «360».

(Заявления США от поставок F-16 Киеву. — NEWS.ru) связаны с тем, чтобы выдержать паузу, чтобы немного поутихли разговоры, связанные с поставкой танков, потому что если сейчас еще поднять вопрос о самолетах, то и в США, и в других странах могут начаться протесты, — пояснил Кнутов.

Военный эксперт считает, что США лишь взяли паузу в вопросе передачи F-16 ВСУ. При этом коллективный Запад от этой идеи отказываться не собирается, подчеркнул он. Эксперт напомнил, что поставить Украине истребители готов целый ряд других стран, среди которых Германия и Словакия.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине свои истребители F-16. Об этом она сообщил во время пресс-конференции у Белого дома. Позже координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американские власти считают, что текущие поставки вооружения на Украину уже достаточно объемные и могут серьезно влиять на ход сражений.