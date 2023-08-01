Военный эксперт назвал новый лазерный комплекс США угрозой для России Военный эксперт Васильев назвал угрозой России появившийся в США лазерный комплекс

Фото: Lockheed Martin

Американская компания Lockheed Martin разработала прототип лазерного комплекса противовоздушной обороны, который может представлять серьезную угрозу для России, рассказал в беседе с ИА SM.News военный аналитик и обозреватель Алексей Васильев. Он предположил, что уже через два-три года новая техника выйдет в серийное производство, и рассказал об опасности недооценки этого оружия.

Противник выкатил уже не просто лазерную систему от летающей мелочи, а вполне полноценную установку ПВО малой дальности. 500 кВт в луче — это очень серьезно. Следующий ход будет — «ерунда, сделаем зеркальное напыление, лазер будет не страшен». Вот только в первые микросекунды даже мизерная часть энергии уничтожает слой покрытия, и дальше оно уже не работает, — предупредил эксперт.

Он спрогнозировал, что новое лазерное устройство сможет успешно работать по противотанковым и противокорабельным управляемым ракетам, а развитие мобильных платформ позволит организовать противоракетную оборону для авиации против ПЗРК. В связи с этим специалист призвал отнестись к этой американской разработке максимально серьезно, продумав меры противодействия.

Компания Lockheed Martin проинформировала о создании прототипа лазерного боевого комплекса мощностью 500 кВт, предназначенного для уничтожения воздушных целей. Это самый мощный лазер, построенный американской компанией.

Ранее представители Минобороны Великобритании заявили, что новая версия российского ударно-разведывательного вертолета «Аллигатор» Ка-52М и его предшественник Ка-52 являются серьезной угрозой для украинской армии.