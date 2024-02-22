Военный эксперт заявил, что США допускают столкновения с РФ в будущем Военэксперт Матвийчук: CША могли построить полигон, имитирующий бои на Украине

Фото: NATO

Американцы могли действительно построить полигон, который имитирует боевые действия на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, США не исключают столкновений с Россией в будущем. Матвийчук подчеркнул, что Вашингтону нужно подготовить определенное количество офицеров и сержантов, которые в перспективе смогут воевать на Восточно-Европейской равнине.

Во-первых, им необходимо готовить инструкторов для ВСУ, которые должны иметь представления о местности, где ведутся бои. Во-вторых, это позволит им понять, как можно противостоять российским военным, — пояснил он.

Ранее Washington Post писала, что США адаптировали военный тренировочный полигон, чтобы обстановка на нем напоминала Украину. Полигон находится в Форт-Ирвине в штате Калифорния. Ранее на нем воспроизводились условия, схожие с теми, с которыми американские военные сталкивались в Афганистане и Ираке.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса договорились о создании в Польше тренировочного центра для Вооруженных сил Украины. По его словам, это решение является политическим. Технические моменты предстоит обговорить позднее.