https://static.news.ru/photo/80cf2018-27d2-11ea-86a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press

Пентагон посоветовал американским военным отказаться от прохождения коммерческих ДНК-тестов на дому. В предупреждении, разосланном оборонным ведомством США, отмечается, что рассылаемые по почте тесты не регулируются в должной степени и это может привести к раскрытию личной и генетической информации.

Пресс-секретарь Минобороны США Элисса Смит пояснила, что ведомство рекомендует военнослужащим обращаться к «лицензированным профессионалам», пишет The Hill.

Pentagon warns military members against using mail-in DNA tests https://t.co/H8hHBcVKPZ pic.twitter.com/Wq4nggVnHQ — The Hill (@thehill) December 26, 2019

Речь идёт об одноразовых ДНК-тестах, таких, какие предоставляют компании 23andMe и Ancestry. В последние годы они стали популярными подарками к праздникам. Тестирование позволяет найти возможных родственников, определить наличие генетических заболеваний и предрасположенность к ним. В Пентагоне полагают, что данные людей, прошедших тесты, хранятся на небезопасных серверах, что может привести к непредвиденным последствиям для безопасности самих военных.

Как писал NEWS.ru, компании, проводящие тестирование, рекламируют возможность посредством расшифровки ДНК раскрыть свою родословную, информировать о состоянии здоровья.