Военные США заявили, что новейшая ракета РФ угрожает системам в космосе

https://static.news.ru/photo/897bf392-7fdb-11ea-bdd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Испытания новой противоспутниковой ракеты, которые провела Россия, означают, что угрозы для космических систем США и их союзников являются реальностью. Об этом заявил начальник Космического командования ВВС Джон Реймонд.

Речь идёт об испытаниях ракеты прямого перехвата, которые РФ провела 15 апреля. Она способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите на высоте от 160 до 2 тыс. км над поверхностью Земли, приводит сообщение Реймонда ИА REGNUM .

Россия испытала ракету после того, как в феврале осуществила манёвры спутников «Космос-2542» и «Космос-2543». Новые испытания означают, что угрозы для космических систем США и их союзников являются реальными и серьёзными, и они растут, — отметил глава Космического командования ВВС США.

При этом Реймонд напомнил о том, как в феврале, по его утверждению, аппараты «Космос-2542» и «Космос-2543» преследовали спутник-разведчик USA-245.

Ранее глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата заявил, что западные страны подвержены опасности в космосе, так как неподалёку от их спутников маневрируют российские и китайские космические аппараты. По его мнению, Россия использует для слежки за разведывательным спутником Соединённых Штатов спутник меньшего размера, который буквально преследует американский аппарат.

Как писал NEWS.ru, ранее директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал доклад Госдепартамента о ядерных испытаниях России.