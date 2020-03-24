https://static.news.ru/photo/438884d4-6e08-11ea-826e-fa163e074e61_660.jpg Фото: USSTheodoreRoosevelt/facebook.com

Исполняющий обязанности министра ВМС Соединённых Штатов Томас Модли рассказал о новых случаях заражения коронавирусом среди военнослужащих. По его словам, положительный результат дали тесты троих солдат из команды авианосца «Теодор Рузвельт».

Он отметил, что это первый случай инфицирования на корабле, несущем боевое дежурство, передаёт РИА Новости. Солдат поместили на карантин и должны забрать по воздуху.

На самом деле они могут быть уже сняты с корабля сегодня, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, появившийся в Китае коронавирус COVID-19 за три месяца распространился в большинстве стран, став мировой пандемией в марте 2020 года. Инфекция привела к повсеместному закрытию границ, сокращению авиаперелётов, обвалам на фондовых рынках и спровоцировала падение цен на углеводороды.