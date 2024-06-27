Космическое командование США сообщило о разрушении спутника «Ресурс-П»

Фото: Роскосмос

Спутник «Ресурс-П»

Российский спутник «Ресурс-П» развалился на околоземной орбите, утверждает Космическое командование ВС США в соцсети Х. Утверждается, что выведенный из эксплуатации аппарат развалился на 100 фрагментов, командование не видит в этом никакой угрозы.

Космическое командование может подтвердить разрушение выведенного из эксплуатации российского аппарата «Ресурс-П1», это произошло на низкой околоземной орбите 26 июня, — говорится в заявлении.

«Ресурс-П» предназначен для дистанционного зондирования, а также для регионального и локального мониторинга поверхности Земли. Аппарат собирал данные, которые в дальнейшем могут быть использованы для исследования природных ресурсов и контроля загрязнения окружающей среды. Срок активного существования на орбите составляет пять лет.

В американской компании LeoLabs заявили, что российские спутники «Ресурс-П» № 3 и «Космос-2562» совершили опасные маневры по неожиданному сближению и переходу на новые орбиты. Несколько лет Космические силы США считали «Ресурс-П» № 3 неработоспособным.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о том, что перед госкорпорацией стоит задача перейти к серийному производству спутников, чтобы догнать другие мировые державы. Сейчас актуальные темпы выпуска космических аппаратов в России — всего 40 штук в год, в то время как в США ежегодно создается около трех тысяч аппаратов, а в Китае — около полутора тысяч.