Военные США сообщили о появлении Санта-Клауса над Россией NORAD: Санта-Клаус пролетел над территорией России

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Санта-Клаус начал 68-е путешествие по миру, чтобы доставить детям рождественские подарки, сообщает пресс-служба Объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD), которая руководит данной программой. В ведомстве рассказали, что Санта пролетел над территорией России.

Санта в России! — говорится в сообщении NORAD, которое появилось в соцсети Twitter (X) в 14:12 мск.

По данным NORAD Санта-Клаус пролетел над населенными пунктами Уэлен и Лаврентия в Чукотском районе, а затем над Анадырем и Магаданом. В 14:23 мск он находился в районе села Эссо Камчатского края.

Программа NORAD Tracks Santa, организованная Объединенным воздушным командованием воздушно-космической обороны Северной Америки, ежегодно сообщает вымышленный путь Санта-Клауса, который покидает Северный полюс накануне Рождества и отправляется разносить подарки детям по всему миру. Традиция поддерживается с 1955 года.

Ранее россиянин пожаловался на издание «Блокнот Воронеж» в региональное Министерство культуры из-за Санта-Клауса. Гражданина возмутило, что на первой странице СМИ расположился западный персонаж, а не русский Дед Мороз. Сначала мужчина обратился напрямую в редакцию, но там не отреагировали, тогда он решил действовать через компетентные органы.