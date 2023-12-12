Военные США подсказали Киеву, когда начинать переговоры с Москвой NYT: военные США предложили Украине начать переговоры с Россией через год

Фото: МО Украины

Украине можно начинать мирные переговоры с Россией к концу 2024 года, сообщила газета The New York Times со ссылкой на нескольких американских военных. По их словам, сейчас Киеву необходимо сосредоточиться на удержании имеющихся территорий и увеличении боевого потенциала, чтобы создать «убедительную угрозу».

Некоторые в Вооруженных силах США хотят, чтобы Украина придерживалась стратегии «держать и строить» — сосредоточить внимание на удержании территории, которая у нее есть, и наращивании ее способности производить оружие в течение 2024 года, — говорится в материале.

Ранее первый заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США надеются подтолкнуть Россию в конце 2024 года к переговорам с Украиной на условиях, приемлемых для Киева. По его словам, Вашингтон хочет склонить Москву к выбору: либо договариваться с Киевом, либо же Россия «будет иметь дело с более сильной Украиной», опирающейся на мощную промышленную базу в США и Европе и способной вновь проводить наступательные операции.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что лидеры стран НАТО втайне требуют от президента Украины Владимира Зеленского покинуть свой пост. По его мнению, Запад хочет поставить на место Зеленского более надежного политика, который должен будет начать переговоры с Россией.