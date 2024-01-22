Военные США нашли пропавших моряков у берегов Сомали CENTCOM: два спецназовца ВМС США найдены мертвыми у берегов Сомали

Фото: МО США

Американские военные по прошествии десяти дней нашли погибшими двух бойцов спецназа ВМС, упавших в воду в Аденском заливе, сообщила пресс-служба Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM). Там отметили, что поиски длились десять дней.

Мы с сожалением объявляем, что после десятидневных исчерпывающих поисков два наших пропавших военнослужащих (подразделения ВМС США) SEAL были обнаружены, и их статус был изменен на «погибшие», — заявили сотрудники CENTCOM.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что двое военнослужащих американских военно-морских сил пропали без вести в море у берегов Сомали. Там отметили, что моряков уже разыскивают, однако предупредили, что информация об инциденте не будет разглашаться до завершения поисковой операции.

Позднее выяснилось, что двое пропавших военнослужащих из спецназа ВМС США упали в воду в Аденском заливе у берегов Сомали, пытаясь забраться на судно. По словам представителя CENTCOM, моряки «готовились к высадке в условиях неспокойного моря». Один из них соскользнул с трапа, то же самое, по всей видимости, произошло и с его товарищем. В ведомстве подчеркнули, что инцидент не связан ни с недавними ударами по Йемену, ни с многонациональной операцией «Страж процветания» по защите Красного моря.