https://static.news.ru/photo/fa68742e-21b5-11ea-953b-fa163e074e61_660.jpg Марк Милли и Валерий Герасимов Фото: Минобороны России/vk.com

Руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудили ситуацию в Сирии и стратегическую стабильность.

Кроме того, стороны проработали вопросы дальнейшего сотрудничества, снижения рисков и взаимного доверия, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разработанный РФ проект резолюции о трансграничной помощи Сирии будет рассмотрен в Совете Безопасности ООН.

Обсуждение документа состоится в формате закрытых консультаций. Об их проведении попросила российская сторона.

Подготовленная РФ резолюция является альтернативой аналогичному документу, разработанному Бельгией, Германией и Кувейтом. Эти страны предлагают на год продлить трансграничные поставки помощи в САР и добавить к четырём существующим пунктам пропуска пятый — Тель-Абъяд.

Российский вариант сокращает срок поставок до полугода. Кроме того, предлагается оставить всего два самых необходимых пункта пропуска. В Москве это объясняют тем, что большая часть Сирии находится под контролем властей.