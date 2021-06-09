Военные расследуют возможность ложной тревоги на базе в Техасе

Возможность ложной тревоги на базе в Техасе расследуют военные в США. При этом имеются надёжные данные о двух выстрелах. Об этом на пресс-конференции заявил представитель базы Брайан Лавлес. Его слова приводит РИА Новости.
Мы расследуем это в настоящий момент. <...> Но у нас есть надежные сообщения о том, что произошли два выстрела, — заявил Лавлесс, отвечая на вопрос. рассматривают ли военные возможность ложной тревоги.
При этом представитель базы выразил надежду, что имеющаяся в их распоряжении информация позволит прояснить ситуацию.
Помимо прочего, военные выясняют число стрелявших. Лавлесс подтвердил, что, по имеющимся данным, пострадавших нет.
Ранее стало известно об инциденте на базе ВВС США «Лаклэнд» в Техасе. Персоналу базы была дана команда «В укрытие».
«Лаклэнд» используется для подготовки бойцов американской нацгвардии и офицеров армии.