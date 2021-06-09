Военные расследуют возможность ложной тревоги на базе в Техасе

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Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента со стрельбой на военной базе в Сан-Антонио в Техасе нет. Об этом говорится в сообщении, размещённом в Twitter-аккаунте базы.

На данный момент предполагаемых пострадавших нет. Стрельба, по предварительным данным, произошла за пределами ворот «Вэлли хай» объединённой базы Сан-Антонио — Лэкланд, — говорится в сообщении. Также уточняется, что в данный...