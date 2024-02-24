Военные перехватили в небе над США воздушный объект NORAD перехватило над Ютой высотный аэростат

Фото: Master Sgt. Bryan Hoover/Keystone Press Agency/Global Look Press

Силы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) перехватили высотный аэростат над штатом Юта, сообщает телеканал Fox News. По имеющимся данным, объект не представлял угрозы для национальной безопасности США.

В тесном сотрудничестве с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) NORAD заметило маленький аэростат на высоте 13,1-13,7 км. Аэростат был перехвачен истребителями NORAD, которые определили, что он не был маневренным и не представлял угрозы национальной безопасности, - говорится в заявлении военных.

Тfм также отмечается, что командование продолжит следить за объектом и контактировать с FAA для обеспечения безопасности полетов.

В феврале 2023 года сообщалось, что представители NORAD отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещался в небе над Северной Канадой. Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо рассказал, что канадские и американские самолеты сбили неопознанный объект. Позднее американские военные перехватили очередной летающий объект в небе над озером Гурон на границе с Канадой.