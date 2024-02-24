Силы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) перехватили высотный аэростат над штатом Юта, сообщает телеканал Fox News. По имеющимся данным, объект не представлял угрозы для национальной безопасности США.
В тесном сотрудничестве с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) NORAD заметило маленький аэростат на высоте 13,1-13,7 км. Аэростат был перехвачен истребителями NORAD, которые определили, что он не был маневренным и не представлял угрозы национальной безопасности, - говорится в заявлении военных.
Тfм также отмечается, что командование продолжит следить за объектом и контактировать с FAA для обеспечения безопасности полетов.
В феврале 2023 года сообщалось, что представители NORAD отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещался в небе над Северной Канадой. Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо рассказал, что канадские и американские самолеты сбили неопознанный объект. Позднее американские военные перехватили очередной летающий объект в небе над озером Гурон на границе с Канадой.