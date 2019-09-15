Обучение на базе береговой охраны США в городе Балтимор прошли украинские военные моряки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров «Славянск» и «Старобельск» класса Island завершили 10-недельный курс обучения на базе Береговой охраны США в городе Балтимор, — цитирует сообщение РИА Новости.
В церемонии выпуска моряков приняли участие командующий ВМС Украины Игорь Воронченко и посол страны в США Валерий Чалый.
Во время курса украинские экипажи выходили на катерах непосредственно в море, проверяли их манёвренные и скоростные возможности, учились самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы, — пояснили в Минобороны Украины.
Также моряки отработали элементы по борьбе за выживание и изучили работу средств навигации и связи.
Катера типа Island будут вести наблюдение за морской обстановкой, патрулировать определённые участки моря, охранять порты, рейды, пункты базирования флота, морские пути, объекты морской инфраструктуры, а также вести противоминные действия.