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Жительница американского штата Калифорния Дженна Эванс проглотила обручальное кольцо с большим бриллиантом, пытаясь спасти украшение от преступников. Загвоздка в том, что воры ей приснились.

Кошмар 29-летняя женщина увидела, когда ехала в скоростном поезде. «Злоумышленники» хотели отнять драгоценность, однако Эванс сунула кольцо в рот и рефлекторно проглотила его. Проснувшись, она осознала произошедшее и вместе с...