Фото: mil.gov.ua

Обучение на базе береговой охраны США в городе Балтимор прошли украинские военные моряки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров «Славянск» и «Старобельск» класса Island завершили 10-недельный курс обучения на базе Береговой охраны США в городе Балтимор, — цитирует сообщение РИА Новости.

В церемонии выпуска моряков приняли участие командующий ВМС Украины Игорь Воронченко и посол страны в США Валерий Чалый.

Во время курса украинские экипажи выходили на катерах непосредственно в море, проверяли их манёвренные и скоростные возможности, учились самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы, — пояснили в Минобороны Украины.

Также моряки отработали элементы по борьбе за выживание и изучили работу средств навигации и связи.

Катера типа Island будут вести наблюдение за морской обстановкой, патрулировать определённые участки моря, охранять порты, рейды, пункты базирования флота, морские пути, объекты морской инфраструктуры, а также вести противоминные действия.

Как писал News.ru, в сентябре 2018 года Белый дом передал Киеву два списанных патрульных катера класса Island. В марте украинские СМИ писали, что эти суда никак не доберутся до пункта назначения.

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