Военкор не разделил оптимизма из-за возможного возращения Трампа Коц: не разделяю оптимизм по поводу возможного возвращения Трампа

Фото: Kevin Dietsch/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Американская модель управления государством больше зависит от внутриполитической конъюнктуры, а не желания и воли одного человека, пишет военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Поэтому, по его словам, он не разделяет оптимизм некоторых экспертов по поводу возможного возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в Овальный кабинет.

Не разделяю оптимизм некоторых экспертов по поводу возможного возвращения Трампа на пост главы США. Мол, он-то нагнет Украину и оставит ее без портков. Снова завели старую шарманку о пророссийском президенте, — пишет журналист.

Он напоминает, что именно при Трампе США выслали российских дипломатов, закрыли здания дипмиссии в Сан-Франциско и торгпредства в Нью Йорке. В 2018 году начались поставки на Украину летального оружия: крупнокалиберных снайперских винтовок, боеприпасов и запчастей к ним, а также ПТРК Javelin, пишет репортер.

В последний год его президентства Киеву продали американского оружия на $510 млн, при этом в предыдущие годы Вашингтон поставлял Киеву военных грузов в среднем на $170–250 млн.

Понятно, что часть решений Трампом были приняты под давлением конгресса. Но это лишний раз показывает американскую модель, которая больше зависит от внутриполитической конъюнктуры, а не желания и воли одного человека. А значит, надеяться надо в первую очередь на собственные силы, — констатирует он.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пытается дозвониться до Трампа и провести с ним переговоры. Утверждается, что таким образом команда главы государства надеется получить новую американскую финансовую помощь.