Военэксперт указал на проблемы США с поставками комплексов Patriot Военэксперт Дандыкин: США сделали ставку на работу комплексов Patriot на Украине

Фото: defense.gov

США сделали ставку на работу комплексов ПВО Patriot на Украине, но столкнулись с тем, что они не смогли показать себя в зоне СВО, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он добавил, что российские войска ведут успешную охоту на такие устройства.

Сейчас Америка пытается спасти репутацию комплексов Patriot, которые не так уж успешно себя показывают на Украине. А в США сделали на это большую ставку. Это основной ракетный комплекс НАТО для работы на средней и дальней дистанции. Но мы успешно охотимся на них, — уточнил Дандыкин.

По словам военного эксперта, обещанные поставки двух батарей комплексов не позволят Киеву переломить ситуацию на фронте. Ими можно закрыть только самые важные места в такой большой стране, как Украина, например столицу, заключил Дандыкин.

Военэксперт также обратил внимание на то, что американский военно-промышленный комплекс испытывает проблемы, так как не справляется с поставленными задачами по поставкам ПВО в другие страны. По имеющимся данным, сейчас их ждут в Германии, Польше, Румынии и Испании.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что страны Альянса намерены принять участие в вопросе поставок систем ПВО Patriot и SAMP/T на Украину. При этом представитель североатлантического объединения не стал называть участников предстоящего импорта. Он подчеркнул, что члены НАТО находятся в тесном контакте с рядом государств по этому вопросу.