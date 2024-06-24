Военэксперт рассказал, когда Украина может прекратить огонь по приказу США Военэксперт Литовкин: Украина может прекратить огонь после победы Трампа

Фото: МО Украины

Украине могут приказать прекратить огонь после победы бывшего лидера США Дональда Трампа на президентских выборах, считает военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин. Как отметил он в беседе с «Радио 1», США должны завершить войну несколькими телефонными звонками, в том числе в Москву.

Они могут позвонить в Москву и сказать: «Мы согласны на те условия, которые выдвинул Путин: признать за РФ четыре субъекта, отказаться Украине от вступления в НАТО, демилитаризировать Украину и так далее». А второй звонок — в Киев: «Цык, прекратить стрельбу и огонь!» И все — Украина руки по швам, потому там рулят везде и во всем США, — объяснил эксперт.

Полковник отметил, что неизвестно, кто захочет брать такую ответственность в США, к тому же их задачей в этом конфликте является ослабление и разорение России в политическом, экономическом и финансовом плане. Однако Вашингтон может завершить эту войну, поскольку именно там ее начали, подытожил Литовкин.

Ранее в пресс-службе Министерства иностранных дел России заявили, что причастность Соединенных Штатов к трагичному обстрелу Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины не вызывает никаких сомнений. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон и его сателлиты целенаправленно взрастили неонацистский режим в Киеве и используют его против Москвы.