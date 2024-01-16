Военэксперт рассказал, когда США смогут восполнить свои арсеналы Военэксперт Клинцевич: на восполнение арсеналов у США уйдет пять-семь лет

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Соединенным Штатам потребуется от пяти до семи лет, чтобы пополнить запасы вооружений, существенно сократившиеся в результате помощи Киеву, заявил в беседе с ИА SM.News руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, в отличие от России, США не смогли в сжатые сроки мобилизовать оборонный сектор промышленности.

Американцы до сих пор пытаются развернуть свои военные производства. <...> Оказалось, чтобы восстановить складские остатки в Америке по «Джавелинам» надо пять лет, по «Стингерам» — семь лет. Им пришлось заново сейчас все это создавать, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в России действуют иначе, и стратегическая оперативность является большим успехом отечественного оборонно-промышленного комплекса. Так, по словам специалиста, оборудование для производства, условно говоря, завозят, когда стены цехов еще только возводятся, при полной готовности всей конструкторской документации, что ускоряет старт полноценного производственного процесса.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин обратил внимание, что ВСУ вновь начали использовать ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У». По его словам, это может говорить о дефиците западной техники у украинских военнослужащих.