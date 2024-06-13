Военэксперт раскрыл причину модернизации танков Abrams Военэксперт Литовкин: танки Abrams решили модернизировать из-за их возгораемости

Фото: Master Sgt. Matthew Plew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк Abrams

Американские танки Abrams решили модернизировать из-за того, что они легко воспламеняются, рассказал «360» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, этой модернизацией хотят выбить деньги из конгресса США.

Танк Abrams был создан для борьбы с советскими танками, с российскими танками, но, оказывается, он горит как спичка при встрече с российскими боевыми системами, беспилотниками, противотанковыми управляемыми реактивными снарядами, просто артиллерией, — объяснил эксперт.

Полковник отметил, что этот танк хорошо прорекламировали. На его модернизацию потребуются большие деньги, которые будут выбивать из конгресса. По мнению военного обозревателя, этот видоизменный танк вряд ли сразу же отправят на Украину, так как США не отсылают туда свою самую лучшую бронетехнику.

Модернизация — еще одна попытка выбить деньги из конгресса. Что из этого получится? Поживем — увидим, но американцы умеют выдавать желаемое за действительное, — добавил Литовкин.

Специалист подчеркнул, что пока неизвестно, что именно будет модернизироваться в танке, однако отечественные машины тоже будут совершенствоваться.

Ранее член экипажа танка «Алеша» Герой России Расим Баксиков рассказал, что танки Abrams и Leopard 2 вязнут в почве Украины из-за своей тяжести. По словам военнослужащего, таким образом боевые машины становятся легкой добычей для Вооруженных сил РФ.