Летчик объяснил, почему США модернизируют самолеты B-52 Летчик Красноперов: США модернизируют B-52 из-за особенностей военной концепции

Фото: Siegfried Grassegger/imageBROKER.com/Global Look Press

Boeing B-52 Stratofortress, дальний бомбардировщик ВВС США

США не видят смысла разрабатывать новый сверхзвуковой самолет, поэтому решили модернизировать бомбардировщики В-52 Stratofortress, рассказал NEWS.ru военный эксперт, летчик-инструктор Андрей Красноперов. По его словам, такое решение связано с особенностями американской военной концепции.

Они уже больше 60 лет на вооружении Соединенных Штатов, и Вашингтон готов сейчас потратить еще $48 млрд на модернизацию этих дозвуковых самолетов. В последнее время катастроф с их участием не было. Разрабатывать новый сверхзвуковой самолет, как наш Ту-160, США не видят смысла. В своей военной концепции они больше опираются на ракеты, а не на самолеты, — заявил Красноперов.

По словам аналитика, американские бомбардировщики B-52 уже устарели. Летчик добавил, что при модернизации этих машин будут заменены двигатели и электроника.

B-52 — морально устаревший самолет. Его корректнее сравнивать не с Ту-160, а с Ту-16 или Ту-95, его ровесниками. Тем не менее все эти машины надежны. Так что американцы держатся за свои B-52, они считают, что модернизировать их будет дешевле, чем разрабатывать новый самолет. Заменять будут двигатели, возможно, электронное оборудование, — сказал Красноперов.

До этого Министерство обороны США объявило о планах по модернизации бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Данная модель самолета была введена в эксплуатацию еще в 1955 году. Начало работ по модернизации запланировано на 2026 год.

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