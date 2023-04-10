Военэксперт назвал слив данных Пентагона попыткой дискредитировать Байдена Военный эксперт Матвийчук: утечка данных Пентагона является попыткой дискредитировать Байдена

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

За утечкой данных Пентагона могли стоять противники действующего президента США Джо Байдена, их цель — дискредитация американского лидера и его администрации, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, в Соединенных Штатах ведется «политическая борьба под ковром». Также военный эксперт считает, что утечка информации могла произойти с целью обратить внимание союзников по НАТО на слежку за ними со стороны американских властей.

Я считаю, что слив этой информации – комплексные мероприятия по дискредитации Байдена и его администрации. Трампа пытаются привлечь за хранение секретных данных. Там идет политическая борьба под ковром. Я думаю, слив данных был еще с целью привлечь союзников по НАТО к неприглядной ситуации. США шпионили не только за Россией и Украиной, а за Германией, Францией, Японией, то есть за всеми своими союзниками. Это дискредитация Байдена, — полагает Матвийчук.

7 апреля стало известно, что в Пентагоне произошла утечка секретных документов. Данные под грифом «совершенно секретно» были опубликованы в социальных сетях. Содержимое этих бумаг датировано началом марта. Днем позднее стало известно, что в Сеть утекла новая порция секретных документов США. По данным СМИ, содержимое документов касается Украины, Китая и Ближнего Востока. Аналитики предположили возможности утечки более чем сотни различных документов.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что следствие рассматривает четыре основные причины массовой утечки данных американской разведки и Пентагона — от недовольства сотрудника до намеренного саботажа с целью подорвать национальную безопасность США.