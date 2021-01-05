Во время беспорядков в Конгрессе США пострадали более 50 полицейских

https://static.news.ru/photo/c748c6e8-5111-11eb-8d4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

В ходе беспорядков на Капитолийском холме в среду 6 января пострадали более 50 американских силовиков. Нескольких из них увезли в больницу с серьёзными ранениями. Об этом заявил начальник полиции Капитолия Стивен Санд.

Более 50 сотрудников полиции Капитолия и столичной полиции пострадали. Несколько сотрудников полиции Капитолия госпитализированы с серьёзными ранениями, — цитирует Санда ТАСС.

Всего были задержаны 14 человек. Полиция Капитолия продолжает изучать записи с камер видеонаблюдения, чтобы выявить всех, кто может быть привлечён к уголовной ответственности.

В ходе протестов погибли четыре человека. Одна безоружная женщина была ранена, а позже скончалась, когда пыталась попасть в помещение Капитолия через закрытую дверь. Полицейский выстрелил в неё в упор. Погибшей оказалась 35-летний ветеран ВВС США Эшли Бэббит, она была ярой сторонницей Трампа и называла акцию протеста в Вашингтоне «штормом». Позже убивший её полицейский был отправлен в отпуск до окончания разбирательств.

Как писал NEWS.ru, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер назвала штурм Капитолия актом домашнего терроризма. Градоначальник продлила в американской столице на 15 дней режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать вплоть до инаугурации избранного президента США Джо Байдена.