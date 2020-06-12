Во Флориде вновь побит рекорд по числу заражённых COVID-19

https://static.news.ru/photo/28601952-adb8-11ea-8673-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в штате Флорида в США снова побило рекорд. За 12 июня 2020 года в штате зафиксировано более 2,5 тысячи заражённых коронавирусом.

Количество случаев заражения увеличивается третьи сутки подряд. Так, на 13 июня было зарегистрировано более 2,5 тысячи заражённых, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Издание The Miami Herald отмечает, что число случаев инфицирования коронавирусом стало расти уже с середины мая 2020 года, а это значит, что рост заражённых нельзя объяснить лишь увеличением тестирования, ведь иногда число заражённых снижалось.

Журналисты американского издания считают, что рост числа заражения связан с открытием общественных заведений, в том числе баров и ресторанов.

Ранее NEWS.ru писал, что за последнюю неделю во Флориде было зарегистрировано более 9 тысяч заражений COVID-19. Специалисты опасаются, что, возможно, вторая волна пандемии коронавирусной инфекции уже началась.