Во Флориде наркоман застрелил четырех человек, включая младенца

В американском штате Флорида мужчина, признавшийся в употреблении наркотиков, застрелил четырёх человек, в том числе грудного младенца, а также ранил девочку. Об этом сообщил шериф округа Полк Грэди Джадд, его слова приводит РИА Новости.

По словам шерифа, трагедия произошла утром 5 сентября. Полицейские прибыли на звуки автоматических очередей. На месте они также обнаружили горящий грузовик. Во дворе дома при этом раздавались хлопки.

Там же они столкнулись с человеком в бронежилете, который выглядел так, «будто готов вступить в перестрелку». Однако оружия при нём не было.

Увидев полицию, мужчина убежал в дом, откуда снова раздалась автоматная очередь, послышался крик женщины и плач ребёнка. Дом оказался забаррикадирован, обойдя его, полицейские вступили в перестрелку с подозреваемым. Тот активно отстреливался, однако через некоторое время вышел из дома с поднятыми руками и сдался, поскольку оказался ранен.

При осмотре дома в нём были обнаружены раненая девочка и убитые мужчина, женщина и младенец. Ещё одну убитую нашли в соседнем доме.

Задержанный признался, что принимает метамфетамин. В больнице он попытался отобрать пистолет у одного из полицейских, драка произошла прямо в отделении неотложной помощи.

Раненая девочка госпитализирована.

В ходе допроса подозреваемый назвал себя борцом за выживание. Его личность установлена, но не разглашается.

Ранее сообщалось о том, что три человека стали жертвами стрельбы, произошедшей на северо-западе Вашингтона.