В США убившего молотком акулу мужчину обязали пройти курс рыбака

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Житель Центральной Флориды Брайан Уоддилл, который в прошлом году забил лимонную акулу, не будет приговорен к тюремному заключению, сообщает издание FOX 13. Вместо этого судья обязал мужчину пройти курс береговой ловли акул при Службе охраны рыбы и дикой природы Флориды. Кроме того, ему придется сделать пожертвование в размере $250 зоопарку округа Бревард.

По информации журналистов, в течение года Уоддиллу будет запрещено рыбачить. За это время ему предстоит пройти психологическое обследование и любое последующее лечение, которое специалисты сочтут необходимым.

В издании напомнили, что в декабре 2022 года Уоддилл ловил рыбу в Индиан-Харбор-Бич. Там ему удалось поймать, предположительно, особо охраняемую лимонную акулу. Он несколько раз ударил акулу молотком и разорвал ей жабры. Лимонная акула классифицируется как уязвимый вид, ловить ее в водах Флориды запрещено.

В апреле против браконьера в Еврейской автономной области возбудили дело после нахождения останков самки амурского тигра. Мужчина убил краснокнижное животное и закопал его в тайнике неподалеку от населенного пункта, где проживает. При обысках в жилище подозреваемого были обнаружены оружие и боеприпасы.