Во Флориде детям запретили сидеть в соцсетях Губернатор Флориды подписал закон о запрете детям регистрироваться в соцсетях

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Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал закон о запрете детям заводить аккаунты в соцсетях, передала пресс-служба политика. Он объяснил свое решение тем, что соцсети вредят детям во многих смыслах, а новая норма позволит родителям лучше защищать детей от вредоносного контента.

Губернатор Десантис подписал закон, запрещающий детям до 14 лет заводить аккаунты в соцсетях, а 14–15-летним заводить аккаунты позволено только с согласия родителей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в России хотят запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями, а до 18 лет — разрешить только с согласия родителей. С такой просьбой к первому замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяне Буцкой обратилась детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Она пояснила, что дети все чаще становятся «объектом преступных влияний и посягательств» в интернете — например, попадаются на мошенников. В силу возраста они, по мнению Волынец, не могут проверить степень подлинности информации.

Позднее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что российских детей в соцсетях стали призывать совершать теракты. Большая часть аккаунтов зарегистрирована на территории Украины — был проанализирован целый ряд таких страниц, отметила она. Оказалось, что почти все аккаунты были созданы недавно.