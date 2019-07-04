Празднование Дня независимости США в 2019 году ещё до 4 июля раскололо американское общество. И виной тому, как несложно догадаться, очередные предшествовавшие мероприятию заявления и планы Дональда Трампа. Действующий президент страны решил превратить празднование в военный парад, что спровоцировало шквал критики. Возникли претензии и к стоимости подобного мероприятия, и к тому, насколько вообще нынешний американский лидер соответствует духу Дня независимости.

У нас будет одно из крупнейших празднований в истории Вашингтона, округ Колумбия, 4 июля. Оно будет называться «Салют Америке» и пройдёт в Мемориале Линкольна. Масштабный фейерверк, развлечения и обращение от вашего любимого президента, меня! — написал Трамп в своём микроблоге ещё в феврале.

Позднее подтвердилась информация о том, что в ходе празднования запланирован настоящий военный парад — подобного в Вашингтоне не было с 1991 года, когда отмечалась победа в Персидской войне. Мнения американцев разделились: наиболее преданные сторонники Трампа с восторгом восприняли идею «продемонстрировать мощь», в то время как многие противники озаботились и целесообразностью «бряцанья оружием», и высокой стоимостью подобного. Кстати, за саму идею парада стоит «благодарить» французов, ведь именно их масштабным празднованием Дня взятия Бастилии в 2017 году вдохновился президент США, после чего и решил провести нечто похожее на родине, даже попытавшись устроить военный парад на День ветеранов 11 ноября 2018-го. Тогда, однако, ничего не получилось из-за высокой стоимости, заявленной местными властями.

Michael Candelori/Global Look Press

Теперь же Трамп своего добился, что лишь больше возмутило его оппонентов. Одна из главных претензий касается не только милитаризации, но и политизации мероприятия, ведь президент, по сути, встраивает общенациональный праздник в рамки своей новой предвыборной кампании.

Республиканский национальный комитет и приближённые Трампа предлагают билеты основным своим спонсорам в VIP-зону, где они будут сидеть рядом с ним. Политизация мероприятия, посвящённого Дню независимости, встревожила сторонников этичного поведения, — отмечает Сара Бобольц в материале Huffpost.

Автор The Atlantic Дэвид Уалдстрейхер, в свою очередь, напоминает , что 4 июля с самого начала было политически окрашенным праздником, и главный вопрос в данном случае — какое виденье будущего страны представит Трамп. И в этом смысле у критиков президента оптимизма не наблюдается. Как отмечает Педро Николачи да Коста в своём материале для Forbes, нынешний День независимости — первый в истории США, отмечаемый при президенте, «который открыто желает быть королём». Эти слова — отсылка к интервью Трампа изданию The Sun, в котором американский лидер говорил о своих детях и британских принцах как о «следующем поколении». В США эти слова многими были восприняты крайне негативно. «Следующее поколение чего конкретно?» — саркастически задавалась вопросом , например, Кэтт Мэлдби из CNN. Часть аналитиков ожидаемо восприняла заявление президента как намёк на будущее правление его детей, по образцу Великобритании.

Иными словами, человек буквально жаждет той самой монархии, поражение которой мы должны праздновать... — отмечается теперь в статье Forbes. — Давайте посмотрим на факты: Трамп является первым и единственным американским президентом, который открыто презирает практически все учреждения, являющиеся священными для демократии.

Вместо уважения демократических принципов, указывает автор, Трамп предпочитает общаться со «смертоносными диктаторами, такими как северокорейский Ким Чен Ын, саудовский Мухаммад бин Салман и, конечно, давний приятель Владимир Путин». Всё это, вкупе с другими действиями президента вроде выхода из Парижского климатического соглашения, растратило политический капитал США, уверен Педро Николачи да Коста, и новому лидеру придётся возвращать его.

Продолжая историю с раздачей VIP-билетов спонсорам Республиканской партии, Нэнси Кук из Politico отмечает , что подготовка к мероприятию началась слишком поздно и многие уже покинули Вашингтон. А значит, Трамп не сможет извлечь всей выгоды из своего выступления. Зато потрачено денег будет немало — по данным The Washington Post, Национальная парковая служба США выделила на праздничное мероприятие $2,5 млн, изначально предназначавшихся для улучшения парков по всей стране.

Предсказать последствия 4 июля 2019-го для Трампа сложно: американский лидер действительно не раз оборачивал в свою пользу собственные же неудачи, но и умения создать проблему на ровном месте ему не занимать. «Бряцанье оружием» и зрелище, конечно, могут порадовать наиболее преданных его избирателей, но новых сторонников едва ли привлекут. А если вдобавок ещё и действительно не удастся попутно «умаслить» спонсоров Республиканской партии, то парад обойдётся президенту США крайне дорого.