Внук Громыко рассказал, как его дед и Киссинджер создали тандем СССР и США

Фото: Benjamin E. «Gene» Forte/Consolidated News Photos/Global Look Press

К достижениям бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера можно отнести создание вместе с главой МИД СССР Андреем Громыко дипломатического треугольника США — Китай — СССР, заявил NEWS.ru директор Института Европы РАН Алексей Громыко, внук министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. По его словам, именно благодаря этому тандему дипломатам тогда удалось добиться разрядки в отношениях Вашингтона и Москвы.

Киссинджер поддерживал профессиональные и в чем-то личные отношения с главой советского МИД Андреем Громыко, они неоднократно встречались, их переговоры играли большую роль в решении мировых проблем. У них сформировался своеобразный тандем. Киссинджер — последний из могикан того поколения. Он был блестящим ученым, написал много книг, был ярким представителем «школы реализма» в политике. Выступал с реалистичных и прагматичных позиций в отношениях с СССР и с Россией в 1990–2000-е годы, — заявил Громыко.

К достижениям Киссинджера политолог также отнес подписание мирного соглашения по итогам войны во Вьетнаме, Хельсинкский процесс и урегулирование на Ближнем Востоке.

Киссинджер скончался 30 ноября в возрасте 100 лет. Он занимал пост госсекретаря США с 1973 по 1977 год. Именно он стал инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и СССР, а также положил начало отношениям Вашингтона с Пекином.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Киссинджера одним из самых заметных дипломатов в истории. По его словам, судьба политика, который в свое время получил Нобелевскую премию, связана с важнейшими событиями последних 100 лет.