Внучка медиамагната Мердока рассказала о своем 12-часовом браке Внучка медиамагната Мердока развелась с мужем спустя 12 часов из-за наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внучка известного миллиардера и медиамагната Руперта Мердока Шарлотта рассказала изданию The Mail on Sunday, что ее брак с рэпером Люком Стори продлился всего 12 часов. В день, когда они расписались, музыкант вновь начал употреблять наркотики. По словам Шарлотты, им было хорошо вместе, пока они были трезвыми, но они оба плохо справлялись с зависимостью.

Мы были женаты 12 часов, когда весь наш мир рухнул. По дороге в наш медовый месяц у него случился рецидив. Это был не очень хороший знак. Вообще весь брак был похож на отвратительное шоу. Мне казалось, что в отношениях было три человека: я, он и наше выздоровление. Когда мы были трезвыми, у нас все было прекрасно, но никто из нас не мог оставаться трезвым долго, — рассказала Шарлотта, которая тоже борется с наркозависимостью.

Шарлотта Мердок также является праправнучкой Зигмунда Фрейда. Отец Шарлотты Мэтью Фрейд — правнук Зигмунда Фрейда и племянник художника Люсьена Фрейда. Кроме того, первая жена ее отца Шарлотта Хаттон замужем за братом принцессы Дианы графом Спенсером.

Сам Руперт Мердок развелся в 2022 году в четвертый раз. На момент развода с актрисой и моделью Джерри Холл ему был 91 год. За год до этого он переболел коронавирусом. Мердок и Холл поженились в 2016 году, церемония бракосочетания прошла в Лондоне. После свадьбы медиамагнат сообщил на своей странице в Twitter, что прекращает публиковать посты и ощущает себя «самым удачливым и счастливым человеком на свете».

Употребление наркотиков вредит здоровью.