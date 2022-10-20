Внучатый племянник президента Кеннеди был наемником на Украине

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Внучатый племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Коннор признался, что участвовал в украинском конфликте в качестве наемника на стороне ВСУ, передает Indy100. При этом, по его словам, он не имел боевого опыта и пробыл в зоне боевых действий недолго.

Кеннеди также уточнил, что не раскрывал окружающим своего настоящего имени. При этом он подчеркнул, что готов был умереть в бою.

Ранее в Госдепартаменте США подтвердили смерть американского наемника в Донбассе. Его личность пока неизвестна, а в американском внешнеполитическом ведомстве подробности произошедшего не раскрывают из уважения к частной жизни семьи погибшего. При этом The Washington Post отмечает, что речь идет о 34-летнем пехотинце Дейне Патридже из штата Айдахо с позывным Птица. По информации газеты, он погиб, получив критическую травму шеи и ствола головного мозга.

О гибели Патриджа стало известно 12 октября. Сообщалось, что наемник с позывным Птица в ходе боев в Северодонецке получил осколочное ранение в голову, после чего медики ввели его в искусственную кому, однако после этого он уже не пришел в сознание.