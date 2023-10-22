«Вновь достиг дна»: почему в Германии увидели признаки паники у Байдена Junge Welt: заявления Байдена о Путине являются признаком паники в Вашингтоне

Фото: Adam Schultz/Official White House

Президент США Джо Байден «вновь достиг дна и зарылся в особо зловонный ил», когда в своей программной речи в минувшую пятницу уравнял российского лидера Владимира Путина и боевиков ХАМАС, написало германское издание Junge Welt. Почему немецкие СМИ дали столь жесткую оценку выступлению американского лидера?

Какие признаки говорят о панике в Белом доме

Junge Welt перечислил основные проблемы, с которыми столкнулся Вашингтон в борьбе против России. По мнению журналистов, невозможность их решить подводит Белый дом к панике. Первой проблемой издание называет «бездонную бочку», в которую для администрации Байдена превратилась Украина: в течение полутора лет на противодействие России и СВО были потрачены десятки миллиардов долларов, однако никакой реальной пользы, отмечают журналисты, эти деньги не принесли ни Украине, ни США.

Кроме того, новой проблемой для Байдена стал вновь вспыхнувший после нападения ХАМАС 7 октября конфликт на Ближнем Востоке. В ходе своего визита в Израиль американский президент не смог ни убедить израильские власти приостановить неизбирательные бомбардировки Газы, ни вызвать на переговоры представителей Палестины.

Третьей проблемой, подчеркивает Junge Welt, остается Китай, который Соединенные Штаты всеми силами пытаются ограничить в развитии и не позволить ему стать доминирующей экономической силой в тихоокеанском регионе. В то время как Белый дом планировал всеми силами вооружать Тайвань для противодействия КНР, американцам приходится обеспечивать оружием и боеприпасами Вооруженные силы Украины, а теперь и Армию обороны Израиля. На решение этой проблемы у Белого дома нет ни свободных сил, ни денег, что и является причиной паники, отмечает Junge Welt.

Как Байден ранее оскорбил Путина

Американский лидер выступил 19 сентября из Овального кабинета после возвращения из Израиля, где лично ознакомился с ситуацией на Ближнем Востоке. В своей речи он заявил, что США «не могут и не хотят, чтобы победили террористы, такие как ХАМАС, и тираны, такие как Путин». Такая риторика вызвала резкое осуждение как в США, так и за рубежом, однако была поддержана некоторыми европейскими политиками, в том числе главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Тот, кто выходит на публику с настолько невразумительными лозунгами, хочет либо завоевать расположение самых агрессивных крайних правых в США, или столкнулся с серьезными проблемами. И то и то относится к президенту Байдену», — пишет Junge Welt.

Фото: Cameron Smith/Official White House Президент США Джо Байден в Овальном кабинете

Как реагирует Кремль на выпады Байдена

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет такого тона в отношении российского руководства и не считает эту риторику подходящей для ответственных глав государств. Он отметил, что фамилия российского президента стала «неотъемлемой частью внутриполитической жизни Соединенных Штатов Америки»:

«В целом понятно, что момент сейчас очень волнительный. Он очень эмоциональный. И эмоций много в выступлениях разных политиков, в том числе и высокопоставленных», — добавил он.

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