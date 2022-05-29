ВМС США сообщили об испытаниях беспилотной подводной лодки ВМС США анонсировали испытания беспилотной подлодки этим летом

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Военно-морские силы США летом 2022 года проведут испытания 80-тонной беспилотной подводной лодки Orca. Об этом сообщил руководитель программы ВМС по беспилотным морским системам капитан Скотт Сирлз, его слова приводит Sea Power Magazine. По данным Сирлза, новая подлодка будет оснащена 34-футовым (порядка 10 метров) модулем полезной нагрузки для скрытого размещения мин и других грузов.

В настоящее время компания Boeing строит пять таких аппаратов, рассказал представитель ВМС США. Первые испытания Orca прошли в апреле. Сирлз отметил, что из-за больших размеров аппарата, он будет отправляться на выполение заданий с военно-мосрких баз, а не транспортироваться подводными лодками. Первой задачей субмарин станет размещение мин. Планируется, что флот США получит эти аппараты на вооружение в течение пяти лет.

Это важный шаг в разработке программы — иметь возможность собрать компоненты вместе, провести проверку соответствия, а затем проверку в воде. Мы продолжим заполнять корпус и начнем проводить испытания в воде позже этим летом, и все это будет способствовать дальнейшему развитию программы, — подчеркнул военный.

Предполагается, что дизель-электрическая подводная лодка будет способна развивать подводную скорость до 15 километров в час, опускаться на глубину до 3,3 тысячи метров, запускать крылатые ракеты и беспилотники., использовать торпеды против подводных лодок неприятеля.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что главным козырем ВС США в гипотетическом боестолкновении с Китаем из-за Тайваня являются авианосные ударные группы (АУГ). Пентагон в течение двух-трёх недель способен развернуть пять-шесть АУГ в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях в случае «горячего» противостояния с КНР.