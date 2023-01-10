ВМС США перехватили судно с двумя тысячами автоматов Калашникова

Фото: Karachi PPI/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военно-морские силы США перехватили в Оманском заливе рыболовецкое судно, на котором находилось свыше 2 тысяч автоматов Калашникова, говорится в заявлении Центрального командования ВМС, передает РИА Новости. Отмечается, что судно следовало по маршруту из Ирана в Йемен.

Военно-морские силы США перехватили рыболовное судно в Оманском заливе 6 января и выяснили, что оно контрабандой перевозило 2116 автоматов АК-47, проходя через международные воды по морскому маршруту из Ирана в Йемен. В состав экипажа перехваченного судна, которое шло по маршруту, исторически использовавшемуся для перевозки незаконных грузов хуситам в Йемене, входили шесть граждан Йемена, — указано в заявлении.

3 декабря ВМС США сообщило о перехвате рыболовецкого судно с 50 тоннами боеприпасов, дистанционных взрывателей и ракетного топлива в Османском заливе. Корабль также следовал из Ирана в Йемен. 8 ноября Пятый флот ВМС США перехватил в Османском заливе рыболовецкое судно, которое перевозило порядка 170 тонн материалов для изготовления взрывчатки.

Ранее шиитская группировка «Ансар Алла» (хуситы), правящая на севере Йемена, пригрозила возобновлением ударов по нефтяной инфраструктуре ОАЭ и Саудовской Аравии. Это произошло после полугодового перерыва, связанного с действующим в Йемене перемирием между сторонами конфликта.