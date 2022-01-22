ВМС США перехватили судно из Ирана с веществами для взрывчатки

Военно-морские силы США сообищи о перехвате судна, следовавшего из Ирана. По информации военных, корабль перевозил химикаты, которые используются для изготовления взрывчатки. Известно, что судно задерживается уже не в первый раз. Ранее на нём перевозили оружие.

Перехват судна произошёл 18 января в Оманском заливе.

Ракетный эсминец USS Cole и патрульный корабль прибрежного действия USS Chinook перехватили судно, не имеющее государственной принадлежности, следовавшее из Ирана в водах за пределами любых государств по маршруту, который исторически использовался для доставки оружия хуситам в Йемен, — говорится в сообщении ВМС США.

При проверке там были обнаружены 40 тонн химического соединения, использующегося как в сельском хозяйстве, так и в качестве «прекурсора взрывчатых веществ».

По информации военных, ранее судно задерживалось в феврале 2021 года близ Сомали. Тогда на нём было обнаружено оружие, включая автоматы АК-47, снайперские винтовки, противотанковые гранатомёты и многое другое.

Ранее сообщалось, что на западе Ганы в результате взрыва грузовика по меньшей мере 17 человек погибли, ещё 59 пострадали. Об этом сообщило агентство AFP. Автомобиль перевозил взрывчатые вещества для одной из шахт.