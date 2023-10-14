ВМС США отправили еще один авианосец в Средиземноморье ВМС США заявили, что авианосец Eisenhower отправился в Средиземное море

Фото: MC3 Cameron Pinske/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосец США Dwight Eisenhower

Американский атомный авианосец Dwight Eisenhower 14 октября отправился в Средиземное море, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на командование ВМС США. Его отправка в Средиземноморье задержалась на день из-за дополнительной подготовки.

Авианосная группа CVN69 сегодня вышла с военно-морской базы Норфолк для планового развертывания в зоне ответственности Европейского командования в целях укрепления мер безопасности и обеспечения операций с союзниками и партнерами по НАТО, — говорится в сообщении.

11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США перебрасывают второй авианосец Dwight Eisenhower в Средиземное море. По его словам, об этом Пентагон попросили израильские власти. Он уточнил, что Вашингтон пока не принял окончательное решение по вопросу размещения у побережья Израиля второго американского авианосца, но судно «движется в том направлении».

В тот же день Центральное командование ВС США сообщило, что авианосец Jerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. По словам представителей командования, это должно стать «мощным сигналом сдерживания» для враждебных Израилю сил, если они захотят воспользоваться сложившейся ситуацией.