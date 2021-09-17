ВМФ США провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II

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В краткосрочной перспективе Россия может представлять собой более серьёзную угрозу, чем Китай. При этом Пекин остаётся для Вашингтона «задающей ритм угрозой». Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, его слова приводит пресс-служба Пентагона.

По словам Кола, Россия с точки зрения безопасности в военной сфере в ближайшие годы может представлять для США и Европы основной вызов. Россия становится всё более напористым противником, который по-прежнему...