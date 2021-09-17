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ВМФ США провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II

20:55, 18 сентября 2021
ВМФ США провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II Фото: US Navy/via Global Look Press
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Военно-морской флот США провёл успешные испытания баллистической ракеты Trident II в Атлантическом океане, подтверждая возможность США вести «стратегическое сдерживание» в 21-ом веке. Об этом стало известно из публикации в Twitter ведомства.

USSWayoming успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном, — говорится в официальном сообщении.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов высказался о российской ракете авиакомплекса «Кинжал». По мнению главы госкорпорации, во всём мире нет такой защитной системы, которая могла бы остановить российский «Кинжал».

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