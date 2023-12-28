Вместо Канье Уэста перед евреями мог извиниться ChatGPT

Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст мог написать извинения за антисемитизм с помощью ChatGPT, пишет TMZ. Портал провел исследование после того, как пользователи Сети увидели в публикации общие фразы, похожие на те, что генерирует искусственный интеллект.

Журналисты пропустили текст рэпера через детектор контента AI. Согласно результатам, вероятность того, что извинения Канье были написаны компьютером, составляет 85%. В частности, в его заявлении фигурировали такие типичные фразы как «искренне извиняюсь», «я не собирался причинять вред» и «содействие единству».

Ранее 46-летний американский рэпер опубликовал в соцсетях извинения еврейскому народу на иврите после высказываний об Иисусе и Гитлере, а также появления в капюшоне ку-клукс-клана на недавней вечеринке в Лас-Вегасе. Музыкант отметил, что не хотел никого ранить своими словами и пообещал «искупить вину».

Пост Уэста появился после того, как он обрушился с критикой на еврейскую общину на фоне презентации своего альбома Vultures 14 декабря. Вечеринка, устроенная рэпером в честь выхода альбома, была прекращена полицией. После того как артист вышел с мероприятия, он кричал: «Иисус Христос, Гитлер, Йе! Поддержи это!»

В 2022 году Уэст призвал евреев простить Гитлера и перестать навязывать свою боль остальным. Рэпер обвинил евреев в том, что они «испортили репутацию» фюрера. До этого исполнитель заявил о контроле евреями «средств массовой информации наряду с банками, недвижимостью и торговыми центрами».