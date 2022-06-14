«Вменяемый, но не друг России»: политолог дал характеристику Байдену Политолог Саймс дал характеристику президенту США Джо Байдену

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден — «вменяемый человек», но не друг России, сообщил политолог и историк Дмитрий Саймс в разговоре с ИА SM-News. Байден не хочет сильно давить на Москву и ещё помнит времена холодной войны, считает эксперт.

Я не являюсь сторонником Байдена, но думаю, что он вменяемый человек, но не значит, что он друг России. Вменяемый — значит человек, который не хочет на Россию жёстко давить. Я думаю, что он один из тех людей того поколения, которые ещё помнят холодную войну и что-то знают о Второй мировой войне, и он не хочет идти на самый страшный риск. Это заслуживает уважения, — сказал Саймс.

Он добавил, что вопрос сейчас в том, как далеко готов зайти президент США, не рискуя ядерной атакой по своей стране. При этом Саймс отметил, что Россия убеждает всех не считать ядерное оружие геополитическим фактором, так как в ядерной войне победить невозможно.

13 июня стало известно, что Стокгольмский международный институт исследования проблем мира оценивает риск применения ядерного оружия как наивысший со времён холодной войны. Это связано с тем, что страны ядерного клуба активно наращивают свои потенциалы, параллельно обостряя ядерную риторику. Ситуация обостряется из-за того, что отношения между мировыми державами значительно ухудшились.