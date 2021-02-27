Власти Вирджинии планируют легализовать марихуану

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Сенат и палата представителей американского штата Вирджиния поддержали законопроект, предполагающий легализацию рекреационного использования марихуаны для взрослых.

Согласно документу, с 1 января 2024 года хранение наркотика весом до 28,3 грамма будет разрешено законом. К этому моменту будут подготовлены правила продажи и оборота марихуаны в штате.

После принятия в законодательных органах инициативу должен подписать губернатор. Представитель Демократической партии Ральф Нортэм, возглавляющий Вирджинию, поддерживает легализацию наркотика и, вероятно, подпишет законопроект. Таким образом, этот штат первым на юге США разрешит марихуану, передаёт Associated Press.

С 2020 года хранение наркотика в штате уже декриминализовано. Максимальное наказание за это нарушение сейчас — штраф в $25 (1,8 тысячи рублей).

Накануне палата представителей Конгресса Соединённых Штатов приняла законопроект о декриминализации марихуаны на всей территории страны. Для вступления документа в силу его должны одобрить сенат и президент.

Проект закона предполагает исключение марихуаны из перечня запрещённых веществ. В результате в стране можно будет развивать бизнес в этой отрасли, а врачи смогут выписывать рецепты на марихуану в лечебных целях. Кроме того, будут отменены приговоры, вынесенные за употребление или хранение наркотика, если преступление не было связано с насилием.

В настоящее время 11 штатов Америки легализовали полное употребление марихуаны взрослыми. Причём в девяти случаях решение было принято посредством всеобщего голосования жителей штата, писал NEWS.ru.