Власти Вирджинии планируют легализовать марихуану

Сенат и палата представителей американского штата Вирджиния поддержали законопроект, предполагающий легализацию рекреационного использования марихуаны для взрослых.
Согласно документу, с 1 января 2024 года хранение наркотика весом до 28,3 грамма будет разрешено законом. К этому моменту будут подготовлены правила продажи и оборота марихуаны в штате.
После принятия в законодательных органах инициативу должен подписать губернатор. Представитель Демократической партии Ральф Нортэм, возглавляющий Вирджинию, поддерживает легализацию наркотика и, вероятно, подпишет законопроект. Таким образом, этот штат первым на юге США разрешит марихуану,
С 2020 года хранение наркотика в штате уже декриминализовано. Максимальное наказание за это нарушение сейчас — штраф в $25 (1,8 тысячи рублей).
Накануне палата представителей Конгресса Соединённых Штатов приняла законопроект о декриминализации марихуаны на всей территории страны. Для вступления документа в силу его должны одобрить сенат и президент.
Проект закона предполагает исключение марихуаны из перечня запрещённых веществ. В результате в стране можно будет развивать бизнес в этой отрасли, а врачи смогут выписывать рецепты на марихуану в лечебных целях. Кроме того, будут отменены приговоры, вынесенные за употребление или хранение наркотика, если преступление не было связано с насилием.
В настоящее время 11 штатов Америки легализовали полное употребление марихуаны взрослыми. Причём в девяти случаях решение было принято посредством всеобщего голосования жителей штата, писал NEWS.ru.