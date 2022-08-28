В Минобороны Греции опровергли запуск ракет по турецким F-16

В Минобороны Греции назвали мифами заявления Турции, что Афины задействовали ЗРС С-300 против турецких истребителей F-16, пролетавших над акваторией Эгейского моря, передает издание NewsBomb.gr со ссылкой на источники в военном ведомстве. Ранее о запуске ракет по турецким истребителям сообщило издание CNN Türk со ссылкой на источники в Минобороны Турции.

Турецкое военное ведомство тогда сообщило, что снаряд был выпущен после того, как самолет вошел в воздушное пространство над Эгейским морем и Восточным Средиземноморьем. Сами С-300, из которых производился выстрел, располагались на острове Крит. Радар пилота зафиксировал приближение ракеты класса «земля — воздух». В турецком военном ведомстве назвали данный инцидент «несовместимым с духом союзничества.

Уточняется, что самолеты выполнили поставленные задачи и благополучно приземлились на свои базы.

Ранее председатель комитета по иностранным делам сената США Роберт Менендес назвал Турцию такой же «угрозой для мира», как и Россия. В ходе своего выступления в Греции, американский чиновник указал на частые и «провокационные» полеты турецких самолетов над Эгейским морем.