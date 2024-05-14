Власти США запросили доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе Конгресс США просит от Остина доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе

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Палата представителей Конгресса США запросила у главы Пентагона Ллойда Остина отчитаться о возможных последствиях использования ядерного оружия в космосе, сказано в проекте оборонного бюджета страны на следующий финансовый год. Отмечается, что это связано с якобы возможной угрозой со стороны России.

Министру обороны в координации с администратором по ядерной безопасности нужно предоставить доклад в комитет по вооруженным сервисам палаты представителей не позднее 28 февраля 2025 года о последствиях детонации ядерного оружия в космосе, — указано в документе.

В конце апреля Россия наложила вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. За инициативу проголосовали 13 из 15 стран, Китай воздержался от голосования. Это произошло после того, как Совбез не включил в текст поправку Москвы и Пекина с призывом навсегда предотвратить размещение любого оружия в космическом пространстве.

Ранее президент России Владимир Путин призвал правительство страны обратить внимание на проект ядерной энергетической установки в космосе. За месяц до этого американские чиновники заявляли, что РФ собирается отправить на орбиту оружие, которое способно вывести из строя спутники США. При этом в МИД России назвали обвинения Вашингтона голословными. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что данные заявления не имеют ничего общего с реальностью.