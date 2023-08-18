Власти США заподозрили в сокрытии потерь американцев на Украине Американцы заподозрили власти в сокрытии данных о гибели военных США на Украине

Фото: МО Украины

Американские власти могут скрывать данные о потерях среди военнослужащих ВВС США, которые воюют на стороне Киева и обучают солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал Mash. По словам родственников военных, всех погибших на Украине обозначают как самоубийц.

В частности, как стало известно каналу, на одну из военных баз в штате Оклахома за последние три месяца пришло 17 «похоронок». Во всех причина гибели военнослужащих обозначена как самоубийство. Американцы, комментируя это в соцсетях, сравнили ситуацию с войной во Вьетнаме. По их словам, тогда тоже называли самоубийцами всех американских военных, погибших при выполнении заданий в секретных зонах.

Некоторое время назад офицер морской пехоты США Мэтью Хох рассказал бывшему аналитику Fox News Эндрю Наполитано о гибели тысяч солдат в ходе провального контрнаступления ВСУ. По его словам, среди них могут быть иностранные наемники, в том числе американские.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине выкопали 123 тысячи свежих могил после провала контрнаступления ВСУ. По его словам, такие данные получены со снимков из космоса. Макгрегор назвал украинский кризис катастрофой и призвал положить ему конец.