США заплатят более $2 тысяч каждому беженцу из Афганистана

США планируют выплатить по $2275 каждому беженцу из Афганистана, покинувшему страну после прихода к власти талибов. Об этом сообщает Bloomberg.

Программа поддержки афганских беженцев будет запущена в ближайшие месяцы. Она призвана помочь им в поиске жилья, приобретении продуктов питания и устройстве детей в школы.

Наряду с этим чиновники Госдепартамента США ведут консультации с конгрессменами по поводу введения ряда льгот для беженцев, в том числе по медицинской страховке.

Глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк заявил, что в Вашингтоне намерены расширить программу размещения эвакуированных из Афганистана беженцев, доведя их число до 50 тысяч. В настоящее время их количество вдвое меньше, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы провели тайную операцию, в ходе которой вывезли через секретную базу ЦРУ в Афганистане сотни своих граждан и работавших вместе с США афганских спецназовцев. Беженцы добирались до базы ЦРУ Eagle, расположенной за пределами Кабула, на тот момент уже захваченного талибами. Оттуда их на вертолётах доставляли в аэропорт афганской столицы. Несколько самолётов с эвакуированными вылетели в том числе в Германию.