Власти США выделят $290 млн на борьбу с «влиянием России»

https://static.news.ru/photo/b372a292-48dd-11eb-9e3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Правительство США направит $290 млн на «противодействие влиянию России». Соответствующий законопроект утвердил действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Проект закона входит в пакет документов о финансировании американского правительства в 2021 финансовом году, который начался 1 октября. Администрация Штатов намерена уделить серьёзное внимание работе по противодействию влиянию РФ, которая, как утверждается в документе, «пытается посеять недоверие к демократическим институтам во всём мире».

Помимо этого, законопроект предполагает запрет финансирования деятельности, которая может способствовать достижению стратегических целей РФ и, соответственно, угрожать национальной безопасности США. Запрещается финансовая поддержка любой деятельности, которая бы подтверждала суверенитет России над Крымом. Этот аспект учитывается и в продлённом эмбарго на военное сотрудничество между Москвой и Вашингтоном. Отмечается, что Минобороны США запрещает использовать свои средства на какие-либо действия, которые могли бы означать признание Штатами Крыма как части РФ.

Впрочем, Россия не единственное государство, на противостояние которому США выделяют средства. $300 млн направлено на аналогичные меры в отношении Китая. Из американского бюджета, кроме того, будет профинансирована поддержка программ по развитию демократии в России, а также в других странах Европы, Евразии и Центральной Азии. Минторг и Минюст США, а также NASA теперь ограничены в средствах на приобретение информационных систем в России, Китае, Иране и КНДР в связи с риском кибершпионажа.

В числе прочих мер, ограничивающих взаимодействие США с Россией, отмечается необходимость снизить зависимость Штатов от импорта урана из РФ. Американцы намереваются расширить собственное производство ядерного топлива. Кроме того, затрагивается вопрос развития транспортной инфраструктуры американской Арктики, так как Россия со своей стороны уделяет значительное внимание этому, а также инвестирует в военную инфраструктуру в Арктике.

Как ранее писал NEWS.ru, в Министерстве обороны России надеются, что после утверждения итогов президентских выборов в США Вашингтон проявит большую заинтересованность в продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, согласно которым новым главой государства станет демократ Джо Байден. За него отдали свои голоса 306 выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов. За действующего президента-республиканца Дональда Трампа проголосовали только 232 выборщика.

Результаты голосования конгресс должен утвердить 6 января 2021 года. А на 20 января запланирована инаугурация нового американского лидера.