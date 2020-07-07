Власти США выделили $1,6 млрд на разработку вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c3fb6876-c050-11ea-b5e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tech. Sgt. James Hodgman/Global Look Press

Американская компания Novavax получила $1,6 млрд на разработку вакцины от коронавирусной инфекции. Средства выделило правительство США.

Эта сумма пойдёт на завершение клинических разработок, включая третью фазу испытаний с участием 30 тыс. добровольцев, и создание массового производства препарата. Novavax обязана будет поставить 100 млн доз вакцины до конца нынешнего года.

Первая фаза испытаний данного лекарства на людях началась в мае в австралийском Мельбурне. Предварительные результаты опубликуют только в июле, говорится на официальном сайте Novavax.

Ранее первое испытание вакцины от коронавируса началось в Южно-Африканской Республике. В тестах участвуют две тысячи добровольцев. Вакцина была разработана британским Оксфордским университетом в партнёрстве с фармацевтической корпорацией AstraZeneca.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, начались 18 июня 2020 года, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа добровольцев. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек, заявила заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина.

К испытаниям вакцины от коронавируса приступили и в Сеченовском университете. Там вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам. В первые часы у них наблюдались повышение температуры и головная боль, но в течение суток все симптомы прошли. В университете уточнили, что добровольцы — мужчины и женщины от 18 до 65 лет, к привычному образу жизни они вернутся через 28 дней после вакцинации.