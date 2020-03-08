Режим чрезвычайной ситуации сроком на 60 дней объявлен на всём западном побережье США. Причиной стала вспышка коронавируса.
Власти пошли на такой шаг после мер, которые приняла администрация Орегона. В этом штате было зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом. Однако половина из них — предположительные. На сегодняшний день на территории Штатов находятся более 250 человек, которые заражены.
Многие эксперты утверждают, что американский лидер Дональд Трамп распространяет ложную информацию относительно ситуации вокруг коронавируса в стране.
NEWS.ru ранее сообщал, что власти США приняли решение отправлять на карантин наличные, которые поступают в страну из Азии. После обработки купюры вновь вернут в оборот.
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