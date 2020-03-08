https://static.news.ru/photo/ae1daf40-6179-11ea-8514-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Dennis Sigwe/Keystone Press Agency/Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации сроком на 60 дней объявлен на всём западном побережье США. Причиной стала вспышка коронавируса.

Власти пошли на такой шаг после мер, которые приняла администрация Орегона. В этом штате было зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом. Однако половина из них — предположительные. На сегодняшний день на территории Штатов находятся более 250 человек, которые заражены.

Многие эксперты утверждают, что американский лидер Дональд Трамп распространяет ложную информацию относительно ситуации вокруг коронавируса в стране.

NEWS.ru ранее сообщал, что власти США приняли решение отправлять на карантин наличные, которые поступают в страну из Азии. После обработки купюры вновь вернут в оборот.