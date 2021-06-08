США вернули Colonial Pipeline большую часть денег от выкупа хакерам

Министерство юстиции США нашло и вернуло большую часть выкупа, уплаченного трубопроводной компанией Colonial Pipeline хакерам, которые взломали её сеть. Данную информацию огласила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. Её слова приводит агентство Reuters.
По словам Монако, в общей сложности было изъято 63,7 биткоина (примерно $2,3 млн). Как, в свою очередь, рассказал заместитель директора ФБР Пол Эббот, американские правоохранители изъяли деньги с электронного кошелька для биткоинов группировки DarkSide. Хакеры воспользоваться полученными средствами не смогли.
В Colonial Pipeline
7 мая компания Colonial Pipeline заявила о кибератаке на свои системы с использованием вируса-вымогателя. Хакеры получили доступ к 100 Гб данных. Произошедшая атака отразилась на транспортировке бензина. Позднее в СМИ обнародовали данные, согласно которым совершившие атаку хакеры могут быть связаны с Россией.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал обвинения в адрес Москвы в атаках на американский трубопровод и мясокомбинат. Политик назвал эти выпады нелепыми и смешными.