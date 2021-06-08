США вернули Colonial Pipeline большую часть денег от выкупа хакерам

https://static.news.ru/photo/b4dfdafc-c81a-11eb-8468-96000091f725_660.jpg Фото: Colonial Pipeline/facebook.com

Министерство юстиции США нашло и вернуло большую часть выкупа, уплаченного трубопроводной компанией Colonial Pipeline хакерам, которые взломали её сеть. Данную информацию огласила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. Её слова приводит агентство Reuters.

По словам Монако, в общей сложности было изъято 63,7 биткоина (примерно $2,3 млн). Как, в свою очередь, рассказал заместитель директора ФБР Пол Эббот, американские правоохранители изъяли деньги с электронного кошелька для биткоинов группировки DarkSide. Хакеры воспользоваться полученными средствами не смогли.

В Colonial Pipeline говорили , что заплатили преступникам $5 млн. Однако в последние недели стоимость биткоина торговалась примерно на уровне $36 тыс. за штуку, хотя в апреле курс криптовалюты достигал $63 тыс.

7 мая компания Colonial Pipeline заявила о кибератаке на свои системы с использованием вируса-вымогателя. Хакеры получили доступ к 100 Гб данных. Произошедшая атака отразилась на транспортировке бензина. Позднее в СМИ обнародовали данные, согласно которым совершившие атаку хакеры могут быть связаны с Россией.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал обвинения в адрес Москвы в атаках на американский трубопровод и мясокомбинат. Политик назвал эти выпады нелепыми и смешными.