Власти США ужесточат контроль за техносферой из-за иностранных разведок

https://static.news.ru/photo/a704eb30-5677-11eb-bd9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Commerce/facebook.com

Американский Минторг ужесточит контроль за технологической сферой в целях предотвращения возможной поддержки гражданами и компаниями Соединённых Штатов военных разведок КНР, Кубы, России и Венесуэлы, заявили в пресс-релизе представители ведомства.

По мнению чиновников, принимаемые меры не позволят гражданам США сотрудничать с зарубежными спецслужбами. Например, становиться посредниками при продаже товаров иностранного производства, а также при оказании различных услуг. Соответствующий документ разработан в Бюро промышленности и безопасности (BIS), говорится на официальном сайте министерства.

Мы не можем позволить иностранным военным разведкам в Китае, Кубе, России, Венесуэле, Иране и других государствах, поддерживающих террористическую деятельность, получать выгоду от технологий США или американских служб для поддержки своих программ по дестабилизации, — заявил руководитель Минторга США Уилбур Росс.

В отчёте ведомства говорится, что одобренный пакет мер коснётся спецслужб России, Китая, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сирии и Венесуэлы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Национальная гвардия США подготовилась к возможности использования злоумышленниками самодельных бомб перед инаугурацией нового американского президента Джо Байдена, поскольку властями не исключается вероятность атаки на Капитолий. Отмечается, что по мнению силовиков, взрывные устройства, заложенные на прошлой неделе во время беспорядков на Капитолийском холме, не были единичными инцидентами.