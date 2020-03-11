https://static.news.ru/photo/5146723e-6430-11ea-8864-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TAСС

В США разъяснили правила запрета на въезд прибывающим в страну из Европы. Как говорится в официальном заявлении Министерства внутренней безопасности, запрет касается лиц, которые посещали Шенгенскую зону последние 14 дней перед прибытием в Штаты.

Как отмечает RT, исключение составят лица, имеющие статус постоянного жителя США, их ближайшие родственники и ряд других категорий.

К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4 630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней. По его словам, данная мера поможет предотвратить попадание в страну людей, заражённых коронавирусом.