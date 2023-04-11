США усомнились в успехе контрнаступления ВСУ WP: разведка США сомневается в успехе контрнаступления ВСУ в связи с нехваткой боеприпасов

Фото: МО Украины

В США сомневаются в том, что контрнаступление ВСУ приведет к тем результатам, которые ожидаются на Украине и на Западе. Об этом свидетельствуют данные американской разведки, на материалы с грифом «совершенно секретно» ссылается The Washington Post.

В тексте говорится, что в украинской армии наблюдается недостаток формирования и обеспечения сил. У Киева, пишут журналисты, есть проблемы с сосредоточением войск и количеством боеприпасов. Поэтому, считают в разведке, украинское контрнаступление приведет лишь к скромному успеху и «скромным территориальным завоеваниям».

По приведенным данным, эта информация отличается от публичной позиции администрации президента США Джо Байдена относительно жизнеспособности ВСУ. Сведения от разведки, считают опрошенные прессой эксперты, помогут смелее высказываться тем, кто выступает за прекращение боевых действий на Украине.

Ранее руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов заявил, что Украина откладывает начало контрнаступления из-за дефицита военной техники и бойцов, обученных воевать. Также Киеву не хватает боеприпасов, подчеркнул полковник запаса.

Он указал на другие проблемы украинской армии, среди которых назвал отсутствие слаженных боевых подразделений и соединений. Кроме того, военный эксперт считает, что личный состав ВСУ для выполнения таких задач не готов в морально-политическом плане.